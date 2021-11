Fabrizio Corona, lezioni di legalità nel suo appartamento: i dettagli

Si è svolta una lezione sulla legalità in quello che, per molto tempo, è stato l’appartamento di Fabrizio Corona, poi confiscato dallo Stato: ecco i dettagli.

Fabrizio Corona spesso condivide dei brevi video dal suo appartamento di Milano. In molti hanno notato che, negli ultimi anni l’ex re dei paparazzi ha cambiato casa. Effettivamente è proprio così. Nel 2016, l’appartamento di otto vani in via de Cristoforis, nella zona centrale di Moscova, sempre a Milano, fu sequestrato dalle forze dell’ordine nel 2016.

Nel 2018, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano lo confiscò. Dalle indagini risultò che fu acquistato per circa due milioni di euro: questi soldi, però, erano legati ad un fallimento e a diversi “reati tributari”, motivo per cui fu certificata la loro “provenienza illecita”. Dopo un periodo in cui pagò l’affitto, Corona lasciò l’appartamento.

Fabrizio Corona, cosa succede nel suo ex appartamento

Dopo che Fabrizio Corona liberò l’appartamento nei termini concordati, entrò in pieno possesso dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati. La sua destinazione d’uso è stata chiara fin da principio: essere destinato alla didattica degli alunni delle scuole superiori. È così che l’appartamento è diventato “l’aula della legalità“.

Per questo motivo, il Liceo Scientifico di Milano Alessandro Volta ha potuto svolgere una lezione nel salotto dell’ex appartamento di Fabrizio Corona. Gli studenti hanno approfondito i temi della legalità e su come i beni confiscati all’illegalità ed alla mafia vengano poi riutilizzati e messi a disposizione di tutti dallo Stato.