Charlene di Monaco, l’ultima follia: sapete quanto costa al Principato? Le ultime indiscrezioni di Montecarlo fanno impazzire tutti

Diciamo la verità: sta diventando più appassionante della breve crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, perché almeno quella è stata alla luce del sole. Quello che invece sta succedendo a Charlene di Monaco, le sue fughe, la sua salute e tutti gli annessi invece non hanno ancora una risposta.

Tutto quello che sappiamo è l’assenza ingiustificata della principessa da Montecarlo. Problemi di salute non precisati, quelli che la tormentano da mesi e che l’hanno fatta scappare in una clinica tenuta segretissima anche se molti ipotizzano sia in Svizzera. Ma nelle ultime ore una doppia bomba è scoppiata nel Principato.

Secondo alcuni media francesi come Ici Paris o LC News, Alberto di Monaco starebbe spendendo una fortuna per far curare la moglie. Cifre vicine ai 300mila euro al mese, che per uno come lui possono anche essere ordinaria amministrazione ma che a tutti sembrano folli. Nulla però in confronto a quello che insinua la rivista tedesca Freizeit-Monat: il vero motivo dell’assenza sarebbe legato al fatto che Charlene a 43 anni è incinta del suo terzo figlio.

Charlene di Monaco, l’ultima follia: la principessa è triste e non vuole più tornare

Charlene di Monaco come Lady Diana o Meghan Markle quindi? Non lo sappiamo ancora. Ma è chiaro che dopo la lunga sosta in Sudafrica, causata da problemi di salute, il rientro in Europa non ha dato i frutti sperati.

Secondo la rivista ‘Voici’, Charlene farebbe fatica a sopportare l’enorme pressione che significa essere la moglie del principe di Monaco. Lui ancora di recente ha smentito categoricamente che la donna sia affetta da un male incurabile ma ha anche negato qualsiasi problema nel loro rapporto. Lei però sarà assente a tempo indeterminato anche se l’11 dicembre i loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella, compiranno 7 anni. Lo faranno lontani dalla mamma?