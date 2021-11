Ballando con le Stelle, concorrente rivela il dramma della morte del padre

Il concorrente di Ballando con le Stelle si è aperto a parlare della morte del padre, arrivata solo pochi mesi dopo che lui l’aveva ritrovato. La sofferenza per l’assenza del genitore l’accompagnerà per tutta la vita.

Sabrina Salerno, concorrente di Ballando con le Stelle 2021, ha fatto sua una frase di Milly Carlucci: “Il ballo è una grande metafora. Uno specchio a cui non si può mentire e così ognuno alla fine viene fuori per quello che è“. Le sue esibizioni con Samuel Peron, nonostante i problemi al ginocchio, stanno facendo sognare in molti.

La showgirl, che non ha problemi a mostrarsi sulla pista da ballo, in queste settimane si è anche aperta a parlare del dramma della morte di suo padre. Il rapporto carente con il genitore ha influenzato per tutta la sua vita il rapporto con gli uomini, e le ha causato un dolore che si porterà dietro per tutta la vita.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno parla del padre

Sabrina Salerno è stata ospite di Domenica In il 28 novembre. Nel corso dell’intervista concessa a Mara Venier, ha raccontato di essere stata cresciuta prevalentemente dai nonni, soprattutto quando era più piccola. L’ha poi allevata anche la madre, ma ha sempre sentito l’assenza della figura paterna, che ha incontrato solo nel 2019.

Il dramma della concorrente di Ballando con le Stelle è che il padre è morto quattro mesi dopo che lei l’aveva finalmente trovato. Lei è rimasta completamente all’oscuro di tanti dettagli riguardo la sua vita: per esempio, ha scoperto per caso di avere una sorellastra. E aggiunge: “Mi risulta ancora difficile parlarne“.

Ecco un video dell’ultima esibizione di Sabrina Salerno e Samuel Peron a Ballando con le Stelle, dove si vede bene il loro affiatamento nel ballo: