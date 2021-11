Durante Amici, Maria De Filippi ha detto una frase rivolta a Ballando con le Stelle che è stata vista da molti come una frecciatina a Milly Carlucci. Ecco cosa è successo ed il video.

Maria De Filippi ha deciso di inviare due buste rosse a due professori della scuola di Amici 21. Come spiegato nella puntata trasmessa il 28 novembre, per una volta la conduttrice ha voluto che gli insegnanti, abituati a mettere in sfida i loro alunni, accettassero l’idea di sfidarsi fra loro, anche per mostrare cosa sanno fare.

La sfida si è svolta in toni molto amichevoli, spesso anche goliardici. Maria ha mostrato le dichiarazioni prima della gara, dove la Celentano si è definita “brutta, grassa e vecchia” ma in grado di vincere sempre. Al contrario, la Cuccarini ha mostrato un pochino di timore reverenziale nei confronti dell’avversaria, dandosi un 50% di probabilità di vittoria.

Amici 21, ecco il video con la frase detta da Maria De Filippi che riguarda Todaro e Ballando con le Stelle

I due ballerini professionisti che hanno mostrato il ballo della gara sono stati Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca. Il primo ha anche ballato con le due sfidanti, mentre la seconda ha fatto da giudice. Subito dopo l’esibizione della coppia, però, la conduttrice ha detto una frase che ha scatenato i commenti degli spettatori della trasmissione.

Queste le parole di Maria De Filippi: “Diciamo che voi siete assolutamente due vip. Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle, mi sembra doveroso“. Si tratta di una frecciatina per le critiche ricevute da Milly Carlucci per la versione vip di Amici?

Ecco il video con la frase detta da Maria De Filippi durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 28 novembre:

Per vedere il video dell’intera sfida fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini su Witty Tv, clicca qui.