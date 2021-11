Anticipazioni Love is in the Air, nuovo ingresso: fuoco e fiamme tra Eda e Serkan

Le anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere di un nuovo ingresso che darà filo da torcere ad Eda e Serkan

I telespettatori italiani sono molto fortunati, rispetto a quelli turchi che, per la visione della seconda stagione di Love is in the Air hanno aspettato circa un anno. In Italia, invece, al termine della prima serie di puntate, arriverà prontamente la seconda che riserverà grandi evoluzioni nella trama per i fan affezionati.

Tuttavia, la soap opera turca non andrà più in onda il sabato: proprio in questi giorni, ai vertici Mediaset si è deciso per la messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:50 a seguito del daytime dedicato al Grande Fratello VIP.

Anticipazioni Love is in the Air, Burak metterà scompiglio tra Eda e Serkan

Con l’avvento della seconda stagione della serie, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio: Burak (Sinan Helvacı). Quest’ultimo sembra stabilire un rapporto d’amicizia molto forte con Eda, ma in realtà sotto sotto c’è un grande interesse sentimentale nei suoi confronti. I due si trovano molto in sintonia tra loro, Burak è il classico bravo ragazzo e anche Ayfer spera che tra di loro possa sbocciare qualcosa in più di una semplice amicizia.

Dall’altro lato c’è Serkan che, fin dall’inizio, non sopporterà Burak, ancor meno la sua costante ed eccessiva vicinanza ad Eda. Il Bolat, infatti, prova ancora qualcosa di molto forte per la Yildiz e ne sarà particolarmente geloso.