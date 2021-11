Alberto Matano, improvviso cambio Rai: quando andrà in onda La vita in diretta

Cambio di programma per il palinsesto Rai, con Alberto Matano ed il suo ‘La Vita in Diretta’ che andrà in onda fino a giovedì: i dettagli.

La Rai taglia ‘La Vita in Diretta‘ di Alberto Matano per la prossima settimana. Infatti il talk show andrà infatti in onda solo per quattro giorni, da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre. Infatti il venerdì pomeriggio è occupato dalla prima puntata della nuova edizione dello Zecchino d’oro. A condurre il programma ci saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

Alberto Matano quindi avrà la settimana corta, con la trasmissione che però partirà sempre dalle ore 17.05, subito dopo il telegiornale di metà pomeriggio. Tornerà poi regolarmente in onda a partire dal prossimo 6 dicembre. Inoltre a causa del ritorno del coro dell’Antoniano, la Rai ha dovuto rivedere i suoi palinsesti. Andiamo quindi a vedere cosa cambia per tutti i telespettatori del servizio pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Love is in the Air, nuovo ingresso: fuoco e fiamme tra Eda e Serkan

Alberto Matano, settimana corta per ‘La Vita in Diretta’: Rai stravolge i palinsesti

A causa del ritorno dello Zecchino d’Oro, la Rai ha dovuto rivedere la sua programmazione. Infatti non avremo solamente la settimana corta di Alberto Matano e La Vita in Diretta, ma salterà anche l’appuntamento con ‘Italia Sì’ di Marco Liorni. Infatti la kermesse musicale per bambini andrà in onda anche sabato ed occuperà la fascia oraria compresa tra le 17.05 e le 18.40.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, decisione irrevocabile di Soleil: pubblico ammutolito

Marco Liorni quindi tornerà in onda direttamente il prossimo 11 dicembre. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso presentatore che, prima di dare la linea a ‘L’eredità‘ di Flavio Insinna, ha annunciato: “Sabato prossimo non ci saremo. Ci rivedremo l’11 dicembre“. L’annuncio ha sorpreso tutti, visto che il servizio pubblico ha ridisegnato i palinsesti solamente nelle ultime ore, proprio per fare spazio allo Zecchino d’Oro.