WhatsApp, come trovare una persona di cui non hai il numero: è semplicissimo!

Spunta su WhatsApp un trucco per trovare il numero di una persona di cui non abbiamo il contatto: basteranno pochissimi passaggi per attivarlo.

A differenza di molti social di Meta, WhatsApp non possiede la funzione ‘Cerca‘ se non per i contatti che abbiamo in rubrica. Quindi per andare a cercare un numero bisognerà utilizzare dei metodi alternativi, specialmente se siamo costretti a contattare qualcuno per lavoro o per altre necessità. Diversi utenti però sono riusciti a scoprire un trucco che vi permetterà di cercare qualsiasi numero per poi aggiungerlo in rubrica.

Infatti per cercare qualsiasi numero da aggiungere in rubrica sarà necessario scaricare un applicazione di terzi chiamata ‘True Caller‘. Questo programma infatti archivia nomi e numeri di telefono come se fossero le classiche pagine gialle, però online. Inoltre per utilizzare l’applicazione ci sarà bisogno che aggiungiate il vostro numero all’interno dell’app. All’interno di True Caller, infatti, è possibile riuscire a trovare il numero desiderato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Black Friday Amazon 2021, che offerte per il 26 novembre: prezzi stracciati

WhatsApp, come visualizzare le foto in anonimo: trucco sorprendente

Tra gli strumenti meno amati di WhatsApp troviamo le spunte blu. Infatti le due spunte andranno quindi a confermare la lettura del messaggio da parte dell’utente con cui stiamo parlando. Per questo motivo mantenere l’anonimato sull’applicazione di messaggistica è davvero difficile. Sono diversi però i trucchi scoperti dall’utenza per proteggere la privacy anche all’interno dell’app. Infatti esiste un sistema per vedere una foto che vi è stata inviata in chat senza che l’altra persona lo sappia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, arriva l’attesissima funzione: milioni di utenti in visibilio

Per quanto riguarda gli smartphone Android basterà andare sulla cartella ‘Download‘ presente nella galleria, quindi potrete vedere la foto senza entrare all’interno dell’applicazione di messaggistica. Inoltre sarà anche possibile andare sulle Impostazioni e poi successivamente si dovrà cliccare su ‘Archiviazione‘ ed infine su ‘File‘. Qui sarà possibile visualizzare le foto ricevute sull’applicazione. Questo sistema quindi vi permetterà di visualizzare tutti i file multimediali senza che l’altro utente lo sappia.