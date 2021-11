Ida Platano, la decisione presa dopo il passo indietro di Diego: “Mai più”

Una delle protagoniste del Trono Over, Ida Platano, ha preso una decisione molto forte dopo il passo indietro di Tavani. Ecco i passi più importanti dell’intervista rilasciata dalla dama di Uomini e Donne.

Il ritorno di Matteo Ranieri nello studio di Uomini e Donne aveva acceso le speranze che Ida Platano, nonostante facesse parte del Trono Over, potesse comunque volerlo corteggiare. L’ipotesi è stata completamente smentita dalla siciliana: da parte sua ci sarebbe affetto materno nei confronti del nuovo tronista.

Ida Platano non ha mancato di fare i complimenti a Matteo Ranieri ed ai suoi valori, spiegando di sperare che suo figlio da grande possa diventare come lui. In questi giorni, però, ci sono altri pensieri che turbano Ida Platano e l’hanno portata a prendere una decisione molto forte riguardo la sua presenza a Uomini e Donne.

Ida Platano, la decisione: cosa non farà più a U&D

Ida Platano, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha ripercorso la frequentazione con Diego Tavani. Il bacio a Castel Gandolfo è indimenticabile, e per un momento l’ha fatta sentire come una quindicenne. Questo bel momento, però, è quasi sovrascritto e cancellato dal dolore provato nel momento in cui si è rifiutato a lasciare lo studio con lei.

Ida è contenta di essersi presa un momento per chiarire con Tina l’appellativo che le aveva rivolto nella puntata precedente del programma, perchè lei non accetta di essere chiamata “donnetta”. Se questo ha fatto cambiare idea a Diego, in fondo, ne è contenta: significa che era un segno del destino. E i sentimenti che provava per lui stanno già sbiadendo.