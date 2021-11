Uomini e Donne, ex tronista racconta il suo dolore: “Devo essere forte”. Un dramma che dura da 3 anni, ma ora riesce a parlarne

Una scelta di vita che nemmeno lei credeva di pagare così duramente. Ma adesso ha trovato la forza di raccontare, quella stessa forza che le era anche servita per denunciare. E così a distanza di tempo dall’ultima volta, Teresa Langella torna a Canale 5, questa volta come ospite a ‘Verissimo’ per denunciare il suo dramma.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che nel programma di Maria De Filippi era stata anche corteggiatrice, tre anni fa ha fatto una scelta comune a molte donne. Rivolgersi ad un chirurgo plastico per una mastoplastica additiva. Intervento di per sé semplice, ma per la ragazza napoletana si è trasformato in un incubo.

Lo specialista al quale si era rivolta, infatti, non si è comportato da professionista. Quando andava alle visite, accompagnata dalla madre, il dottore voleva sempre rimanere da solo con lei e lì iniziavano, come ha raccontato la stessa Teresa, minuti terribili. Vere e proprie molestie difficili da sopportare ma anche da denunciare.

Uomini e Donne, ex tronista racconta il suo dolore: il peggio è alle spalle e presto si sposerà

Il medico aveva inventato la scusa che il seno fosse collegato con altre parti del corpo e così ne approfittava per toccarla. Come ha scoperto dopo, un’esperienza toccata anche ad altre ragazze e così anche lei ha trovato la forza per denunciare. Oggi che è passato del tempo, ripensarci fa ancora male: “Un po’ mi vergogno anche se provo a fare la dura. Devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto o sbagliata”.

Silvia Toffanin ha invitato lei, ma anche tutte le altre che vivono situazioni simili, a denunciare con forza senza vergogna. E a sostenerla è arrivato anche Andrea Dal Corso, l’ex corteggiatore che fa coppia fissa con Teresa il fidanzato che Teresa. Una presenza importante, che la sta aiutando a passare oltre. La coppia ha anche deciso di sposarsi, anche se non svela la data. Ma lui è pronto per la proposta, anche se non vuole svelare di più. Ma sarà una cosa inaspettata.