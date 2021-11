Uomini e Donne, Maria chiama un ex GF Vip sul trono? Scoppia la bomba

Maria De Filippi è pronta a chiamare uno dei protagonisti del GF Vip all’interno di Uomini e Donne: grandissima novità per i telespettatori.

Uomini e Donne si prepara ad accogliere in trasmissione un nuovo tronista. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale di cronaca rosa ‘PiùDonna‘, che ha ipotizzato l’arrivo di Nicola Pisu all’interno del dating show. Infatti sul sito si legge: “Gli esperti sostengono che Nicola voglia ricercare l’amore ancora in tv e pare intenzionato a partecipare ai prossimi provini“.

Per questo motivo PiùDonna nell’ultima intervista ha incalzato proprio il gieffino, con il giornalista che ha chiesto: “Alcune indiscrezioni ti danno come prossimo tronista di Uomini e Donne. Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore? Ti è arrivata una proposta?“. Andiamo quindi a vedere la risposta del figlio di Patrizia Marigliani.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Francesca Cipriani, si avvicina il matrimonio: Barbara D’Urso ‘provoca’ il fidanzato

Uomini e Donne, Nicola Pisu torna su Canale 5? La risposta del gieffino

Dopo l’intervista a PiùDonna, Nicola Pisu non ha chiarito se ci sarà o meno all’interno del dating show di Maria De Filippi. Però l’ex gieffino ha voluto fare il punto sulla sua relazione con Miriana Trevisan. Infatti Pisu ha dichiarato: “Lei dice tante cose vaghe e non è mai chiara. Secondo me i presupposti per una storia c’erano eccome. Lei sapeva che io ero molto preso da lei e il suo stop non mi ha fatto bene“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, è tutto finito: l’annuncio sul web spiazza i telespettatori

Sempre parlando della showgirl, Nicola ha poi aggiunto: “Miriana ha sempre detto di essere entrata in casa da single e che in quanto libera non doveva rendere conto a nessuno. Me lo ripeteva tutti i giorni. Al momento, considerando ciò che ancora provo per lei non posso darle amicizia. Mi sarebbe davvero difficile“. Al momento quindi resterà da capire se l’ex gieffino si sarà lasciato alle spalle la Trevisan, ma soprattutto se farà il suo ingresso all’interno del dating show.