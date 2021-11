Sanremo 2022, clamorosa decisione di Amadeus: c’è il no definitivo

Inizia l’organizzazione di Sanremo 2022, con la sfida tra i giovani che partirà tra qualche settimana. Amadeus prende una clamorosa decisione: i dettagli.

Si avvicina la data di inizio per Sanremo 2022. Prima della competizione tra i big della musica italiana, ci sarà la sfida tra le giovane promesse, che partirà a metà dicembre. I due vincitori parteciperanno alla gara tra i grandi. Nell’organizzazione del prossimo Festival della Musica Italiana è scoppiata una nuova polemica su alcune dichiarazioni di Amadeus, che lo condurrà per la terza volta consecutiva. Infatti il presentatore ha detto ‘No’ alle quote rosa.

La richiesta era arrivata direttamente dalla Fimi, che aveva chiesto alla kermesse di avere un’edizione con lo stesso numero tra cantanti donne e uomini. Di tutta risposta ‘Ama‘ ha affermato: “Con grande rispetto, io non sono d’accordo. Non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell’artista. Sarebbe un grave errore. Io scelgo la canzone in base alla bellezza della canzone“. Infatti per il presentatore tutto dipenderebbe dal numero dei brani che viene presentato. Amadeus ha concluso invitando l’industria musicale a cambiare dall’interno affermando: “I vertici delle grandi etichette e delle associazioni sono tutti uomini“.

Sanremo 2022, Amadeus su Fiorello: “So quello che fa una settimana prima. Mai molto prima”

Nel corso della sua intervista Amadeus ha anche chiarito sulla presenza di Fiorello al prossimo Festival di Sanremo. Infatti il presentatore ha affermato: “Fiorello lo conosco da 35 anni e, qualsiasi cosa lui faccia, lo so una settimana prima. Mai molto prima. Con Fiorello ho fatto due festival che sono una gioia, perché lui è un fratello“. Inoltre il conduttore ovviamente si auspica la presenza dello showman siciliano, anche se al momento è impegnato con diversi spettacoli a teatro.

Nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Alessia Marcuzzi come personalità femminile che potrebbe accompagnare il ravennate nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ama però ha chiosato: “Marcuzzi? Non posso confermare né smentire. Sanremo è così, te ne rendi conto solo facendolo. Ci sono rumors che sorprendono anche me“. Quindi la bionda conduttrice resta tra i nomi in lizza per la co-conduzione di Sanremo 2022.