Regina Elisabetta, gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: importanti novità

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di sua Maestà Regina Elisabetta II, reduce da un problema alla schiena.

La Regina Elisabetta II, dopo i problemi fisici che l’hanno costretta a una vita ritirata, sembra essere tornata al meglio della forma e pronta a far ritorno in pubblico. Sua Maestà nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare alle passeggiate con i suoi cani e a diversi impegni istituzionali a causa dei problemi alla schiena che ha avuto. Ma il peggio ormai è alle spalle.

Un mese fa Sua Maestà, come in molti ricorderanno, venne ricoverata per una notte in ospedale a scopo precuazionale e oggi, con il consenso dei dottori, Elisabetta II ha fatto una promessa. La Regina, oltre che ad essere presente al battesimo dei figli delle sue nipote, la principessa Eugenie e Zara Tindall, ha confermato di festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia.

Regina Elisabetta II, gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: importanti novità

Una fonte vicina ai Windsor al Mirror ha affermato che la Regina Elisabetta II “si sente molto meglio e non vede l’ora di ospitare la royal family al gran completo, a Natale, a Sandringham”. The Queen “ha già comunicato la sua decisione ai parenti”.

Per sua Maestà questo sarà il primo Natale senza il duca di Edimburgo, morto lo scorso aprile a 99 anni. Così, più di ieri, Elisabetta II ha bisogno dell’affetto dei suoi cari. Quale modo migliore se non nel giorno di Natale.

La tradizionale riunione natalizia a Sandringham, dove prenderanno parte anche Harry e Meghan, dunque si terrà senza ulteriori indugi dato che Sua Maestà la Regina Elisabetta II è tornata.