Al GF Vip 6 cambia tutto per Pio e Amedeo: i dettagli della scelta Mediaset

Mediaset ha deciso che, a partire da gennaio 2022, la puntata del GF Vip 6 non andrà più in onda di venerdì: questo per fare spazio anche al nuovo show del duo comico formato da Pio e Amedeo. Ecco i dettagli.

C’è un dato interessante che emerge dalla conferenza stampa Mediaset per la presentazione dei palinsesti del primo trimestre 2022. Il Gf Vip 6 non andrà più in onda di venerdì, anche per fare spazio allo show di Pio e Amedeo. In molti hanno visto questa scelta con occhio critico, dal momento che il venerdì ha un’alta competizione per lo share.

Effettivamente, l’edizione del GF Vip di quest’anno non sta raccogliendo gli ascolti sperati. La scelta di Mediaset di togliere dal palinsesto di venerdì il GF Vip 6, anche a favore di Pio e Amedeo, potrebbe anche avere lo scopo di proteggere uno dei programmi su cui la rete ha dato più volte segnali di puntare moltissimo.

GF Vip 6, ecco quando andrà in onda da gennaio 2022

Pio e Amedeo andranno in onda a partire da marzo 2022 con Felicissima Sera, che verrà trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5: il GF Vip, però, non ridurrà la sua programmazione. Ci saranno comunque due dirette nel corso della settimana, di lunedì e di giovedì. Questo fino a marzo, quando verrà decretato il vincitore di questa sesta edizione.

Da gennaio 2022 fino a marzo, il venerdì in prima serata si farà largo alle fiction. Al contrario di quanto annunciato da diverse indiscrezioni, non è previsto al momento di dedicare per qualche serata il prime time a Uomini e Donne. Ci sarà invece posto per Lo show dei record con Gerry Scotti ed Avanti un altro con Paolo Bonolis.