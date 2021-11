Orietta Berti, dolorosa confessione: “Sono stata male”. Cos’è successo

Orietta Berti, dolorosa confessione: “Sono stata male”. La cantante ha raccontato cosa le è successo, preoccupando non poco i suoi fan

Il venerdì sera di Rai 1 è caratterizzato dal ritorno del programma condotto da Antonella Clerici, ‘The Voice Senior’. Dopo il successo della prima edizione la Tv di Stato ha deciso di confermare sulla sua rete ammiraglia la sfida musicale davvero molto divertente.

Come quanto avvenuto con l’altro show del venerdì sera condotto da Carlo Conti, ‘Tale e Quale Show’, il punto di forza del programma sono i giudici che saranno presenti nel corso delle varie puntate, che hanno il compito di valutare le prestazioni canore dei concorrenti. Quest’anno tra i volti noti della giuria troviamo Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Orietta Berti. Quest’ultima, tornata alla ribalta la scorsa estate grazie alla partnership con Fedez e Achille Lauro per il brano “Mille“, ha rilasciato da poco una bella intervista al settimanale ‘Intimità‘, in cui racconta alcuni aspetti molto privati della sua vita.

“Ho avuto dei problemi di salute insieme a mio marito. Tutti e due abbiamo contratto il Covid e soprattutto lui è stato molto male. Devo dire che ogni tanto il pensiero di chi possa andare via prima tra me e Osvaldo mi sfiora, credo sia normale”.

Orietta Berti, dal Covid alla nuova esperienza in Tv: Il suo giudizio su ‘The Voice Senior’

Orietta Berti, nella sua chiacchierata con il settimanale ‘Intimità’, ha voluto affrontare anche il discorso legato alla sua partecipazione alla nuova edizione di ‘The Voice Senior’. Il ruolo di giudice è piuttosto delicato in questo tipo di programmi, ma a quanto pare le piace ricoprirlo. Ovviamente doversi confrontare con persone adulte, e non ragazzi alle prime armi, ha le sue difficoltà.

“In questo show gareggiano persone mature che non hanno mai avuto l’opportunità di farsi conoscere in tv, questa è l’occasione buona quindi dobbiamo stare attenti nei giudizi”, ha confessato la Berti. Poi un’ultima battuta sulla conduttrice, Antonella Clerici, molto apprezzata dal pubblico.

“Non è una persona che si pone su un piedistallo, piace perché è spontanea”.