Netflix, sensazionale novità per gli utenti: accadrà tra pochissimi giorni

Gli utenti di Netflix sono pronti ad accogliere una sensazionale novità. Infatti a dicembre arriveranno nuove serie tv sulla piattaforma di streaming.

Sta per iniziare l’ultimo mese dell’anno, con Netflix pronta a fornire nuove serie tv a tutti gli utenti. Infatti l’applicazione di streaming video è pronta a lanciare alcuni dei titoli più attesi come la seconda parte della quinta stagione de ‘La Casa di Carta‘. A breve arriveranno quindi gli ultimi cinque episodi del telefilm spagnolo. Si andrà quindi a chiudere uno dei prodotti più famosi al mondo.

La Casa di Carta 5 Parte 2 è il grande evento del mese di dicembre. Dopo cinque anni dall’uscita la serie è divenuta un vero e proprio fenomeno pop. Gli ultimi cinque episodi partiranno il prossimo 3 dicembre. Inoltre sarà caratterizzata da novità, colpi di scena, morti e ritorni. Così la banda dei professori la banda del Professore è pronta all’ultima impresa. Andiamo quindi a vedere le altre serie attesissime dagli utenti.

Netflix, a dicembre anche The Witcher 2 e Cobra Kai 4: le trame

Durante il mese di dicembre non si avrà occasione solamente di vedere la nuova stagione de ‘La Casa di Carta’. Infatti a breve usciranno anche The Witcher 2 e Cobra Kai 4. La prima delle due serie uscirà il prossimo 17 dicembre, con Gerlat di Rivia torna sul piccolo schermo con nuove avventure nel mondo immaginario ispirato alla saga fantasy di romanzi e racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Inoltre la trama riprenderà senza troppi stravolgimenti con Geralt che dovrà proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Infine spazio anche al grande ritorno di Cobra Kai 4, con la nuova stagione che arriverà dal prossimo 31 dicembre. Il franchise di Karate Kid debutterà con i nuovi episodi e permetterà ai telespettatori di assistere alle nuove avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso pronti a combattere con i loro allievi, mettendo da parte la loro rivalità. I due personaggi si sfideranno contro il temibile John Kreese che verrà aiutato da Demetri, Robby e Hawk. Johnny e Daniel avranno quindi a che fare con lo storico grande “cattivo” di Karate Kid: Terry Silver.