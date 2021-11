Juventus-Atalanta 0-1: voti, highlights e tabellino. Allegri rischia grosso, ormai c’è una voragine tra i bianconeri e il vertice della Serie A

Juventus-Atalanta 0-1: non è ancora la parola fine alla stagione dei bianconeri ma le somiglia molto. Perché dopo i quattro schiaffi di Londra, arriva anche la sconfitta contro Gasperini, più netta di quanto non dica il punteggio finale.

Impossibile pensare che i giocatori juventini entrino in campo sereni dopo la bufera scatenata nelle ultime ore dalla vicenda plusvalenze e infatti si vede. Troppi sbagli, anche banali, con uomini chiave come De Ligt che per due volte appoggia con indolenza ma è graziato da Zapata.

Il colombiano però alla prima occasione vera colpisce. Palla persa da Morata con la Juve in attacco, Djimsiti lancia Zapata che, tenuto in gioco da De Ligt, si lancia verso la porta avversaria e il suo tiro dopo aver baciato la traversa finisce in rete. Un gol che non scuote la squadra di Allegri, penalizzata ancora di più dal problema muscolare per Chiesa costretto ad uscire nell’intervallo.

Allegri prova a scuotere la squadra con i cambi, il pubblico dell’Allianz Stadium ci prova con i cori, non proprio di augurio nei confronti dei bianconeri che però non trovano varchi. Ultima emozione con la traversa di Dybala al 95′. Alla fine Gasp e l’Atalanta sorridono, mentre alla Continassa si aprono i processi.

Juventus-Atalanta 0-1: voti, highlights e tabellino

RETE: 28′ Zapata (A)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 4.5, Alex Sandro 5; McKennie 6.5 (64′ Kean 6), Locatelli 6, Rabiot 5.5, Chiesa 5.5 (46′ Bernardeschi 5); Dybala 6, Morata 5 (84′ Kaio Jorge sv). All Allegri 5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 7; Toloi 6.5, Demiral 6.5, Djimsiti 7; Zappacosta 6, de Roon 6, Freuler 6, Maehle 5.5; Pessina 5 (59′ Pasalic 6); Zapata 7, Malinovskyi 6.5 (87′ Koopmeiners sv). All Gasperini 7.

NOTE: ammoniti Zappacosta (A), Freuler (A), Malinovskyi (A), Cuadrado (J), Rabiot (J), Bernardeschi (J), Djimsiti (A), Locatelli (J)

