Isola dei Famosi, ex concorrente ricoverata in ospedale: fan preoccupati

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, dopo aver lasciato trasparire alcuni problemi di salute, ha rivelato di essersi sottoposto ad un intervento in ospedale. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

Qualche indizio era stato seminato nei numerosi messaggi e brevi video condivisi sui social media. Ad esempio, la soubrette aveva raccontato di essere a digiuno o di non riuscire a mangiare bene. Inoltre, non aveva nascosto di avere qualche malessere fisico, anche se sembrava si trattasse dei soliti malanni passeggeri.

Anche per questo motivo, è giunta come un fulmine a ciel sereno la rivelazione del ricovero in ospedale e dell’operazione chirurgica. Ad oggi, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non ha ancora voluto rivelare di quale problema di salute abbia sofferto, ma si è semplicemente mostrata con il compagno e sul letto dell’ospedale.

Isola dei Famosi, il messaggio inaspettato dall’ospedale

Alessia Mancini, che nel 2018 è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi, ha voluto condividere un messaggio molto importante dal letto dell’ospedale. La prevenzione è importantissima, non bisogna sottovalutare i sintomi e prendersi sempre cura di sè stessi e della propria salute con l’aiuto di un medico.

Ecco il messaggio condiviso da Alessia Mancini su Instagram. Scorrendo la foto, si può vedere un breve video dove il compagno Flavio Montrucchio si mostra con la cuffia per i capelli, la mascherina ed un camice: è quasi irriconoscibile, sembra quasi un medico. Questo fa anche capire quanto le condizioni di salute di Alessia siano delicate.