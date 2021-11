Il Paradiso delle Signore, lutto per la celebre attrice: annuncio strappalacrime. La diretta interessata lo ha comunicato tramite Instagram

Il Paradiso delle Signore è una serie tv di grande successo, in onda su Rai 1 dal 2015. Nel cast figurano nomi del calibro di Elena Sofia Ricci, oltre a Giulia Arena, Gloria Radulescu, Enrica Pintore, Lucrezia Messeri e Antonella Attili. Quest’ultima interpreta il ruolo di Agnese Amato, uno dei più apprezzati dal pubblico. Purtroppo per l’attrice romana, classe ’63, non è un momento particolarmente facile. Nulla a che fare con la carriera attoriale, iniziata nel 1988 con una parte in ‘Nuovo Cinema Paradiso’, capolavoro di Giuseppe, Tornatore, e proseguita con altre parti importanti, come la madre del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale. Quello che l’ha colpita è uno dei dolori più grandi che ogni essere umano può provare: la perdita di una persona cara.

Il Paradiso delle Signore, lutto per Antonella Attili: il toccante post su Instagram

Attraverso un post su Instagram, la Attili ha scritto: “Ora non c’è davvero più niente 25/11/2021”. La frase era accompagnata dalla foto di una mano tenuta con estrema dolcezza, che potrebbe essere quella del padre. Un lutto davvero difficile da spiegare con parole e immagini, con molti commenti apparsi sotto il post per sostenerla, da parte di fan e amici.

Antonella Attili è entrata a far parte del ‘Paradiso delle Signore’ dalla terza stagione (siamo arrivati ora alla sesta), interpretando il ruolo di Agnese Amato, la matriarca della famiglia. Nella storia della serie, è proveniente da Partanna, in Sicilia, con i suoi tre figli e ha cercato di ricominciare una nuova vita dopo che il marito è stato accusato di omicidio. La sua figura è particolarmente dura e complessa, ma con un grande cuore nei confronti dei suoi ragazzi.

Per la Attili nel 2021 c’è stata anche la partecipazione a ‘Propaganda Live’, lo show di Diego Bianchi su La7, con una serie di monologhi. Con il conduttore romano il legame professionale era iniziato nel 2014, quando lavorarono assieme nel film “Arance & Martello”.