GF Vip 6, Tommaso Stanzani tra i nuovi concorrenti? Il messaggio del ballerino – FOTO

Tommaso Stanzani entrerà nella casa del GF Vip 6? La notizia fa impazzire i fan. Il messaggio del ballerino lascia un punto interrogativo: i dettagli

Dopo Tommaso Zorzi questa potrebbe essere la volta di Tommaso Stanzani. La casa del GF Vip 6 sta riaprendo le proprie porte a nuovi concorrenti e in queste ore sul web circola voce su un presunto provino fatto dall’ex allievo di Amici 21. Tutto è partito a Casa Chi: nella puntata di ieri, su Instagram, si è parlato tanto della possibilità di vedere il ragazzo di Zorzi nella casa più spiata d’Italia.

A tal proposito Gabrielle Parpiglia, attentissimo sulle vicende del reality di Mediaset, ha rivelato che Stanzani è stato contattato da Signorini per un provino, ma il suo ingresso nella casa non è cosa certa. Difatti il giornalista escluderebbe questa evenienza in quanto nelle scorse ore il diretto interessato abbia dato su Instagram una notizia interessante.

Tommaso Stanzani al GF Vip 6? Il ballerino su Instagram lascia pensare ad altro

Il provino di Tommaso Stanzani per il GF Vip 6 dovrebbe essere cosa certa. Al contrario, però, ci sono dubbi sul suo ingresso. Proprio in queste ore il ragazzo di Zorzi (vincitore della quinta edizione del reality di Mediaset) è tornato su Instagram dove ha annunciato un momento importante della sua vita.

“Oggi ho avuto un incontro speciale. Posso solo dirvi che sto per partire per un tour, ballerò per uno dei cantanti di cui l’Italia va più fiera all’estero e sono al settimo cielo“, ha scritto Tommaso Stanzani in una Insta Stories. Ma tornando ai nuovi ingressi, Parpiglia ha rivelato che nella casa del GF Vip non entreranno volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi: Uomini e Donne e Temptation Island. Duque il giornalista ha smentito i rumors su Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.