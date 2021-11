GF Vip 6, decisione irrevocabile di Soleil: pubblico ammutolito. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione ha scelto

Le voci circolano da un po’ e adesso arrivano le prime conferme che potrebbero aprire scenari clamorosi per il futuro del programma. Dopo oltre due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6 ci sono alcuni concorrenti pronti ad uscire prima di Natale, come aveva fatto l’anno scorso Elisabetta Gregoraci (e non solo lei).

Nomi ne circolano tanti, ma nelle scorse ore c’è una gieffina che è uscita allo scoperto. Perché Soleil Sorgé ha manifestato tutta la sua insofferenza per la situazione che sta vivendo nelle ultime settimane. La modella e influencer si sente ingiustamente tirata in mezzo per una situazione che non ha certo creato lei e se qualcosa non cambierà, è pronta per andarsene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex tronista racconta il suo dolore: “Devo essere forte”

GF Vip 6, decisione irrevocabile di Soleil: le motivazioni della sua scelta

Ma cosa ha fatto tanto arrabbiare Soleil? Nello specifico, il ruolo che le stanno cucendo addosso e che non sente suo: è convinta infatti che gli autori stoiano marciando sulla situazione che si è creata tra lei e Alex Belli, con Delia Duran come terza attrice. la Sorgé vorrebbe che emergesse la sua personalità, la sua vita e invece si trova costretta ogni settimana ad affrontare gli stessi argomenti.

E per questo si è lamentato con Belli, chiarendo le sue intenzioni. “Pensavo di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Ormai sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 dicembre esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli”

In realtà il GF Vip 6 andrà avanti fino a marzo, anche se i concorrenti per ora non lo sanno. Come Soleil potrebbero decidere di uscire anche Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Francesca Cipriani ma altri sono pronti ad entrare. Si scaldano infatti Biagio D’Anelli, Valeria Marini, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis, Vera Gemma e Filippo Giordano.