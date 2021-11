GF Vip 6, ultimo avvertimento di Signorini: “Se continui così vai via” – VIDEO

Colpo di scena nel GF Vip 6, con Alfonso Signorini che lancia un ultimo avvertimento ad una concorrente: “Se continui così vai via”.

Tra le protagoniste di questo GF Vip 6 troviamo senza ombra di dubbio Lulù Selassiè. La principessa etiope si è sempre mostrata interessata a Manuel Bortuzzo, ma la love story non è mai sbocciata. Infatti l’ex nuotatore ha sempre respinto le avances della concorrente, scatenando anche numerosi lite che hanno infiammato i telespettatori della casa più spiata dagli italiani. Stavolta a rimproverare Lulù, però, ci ha pensato Alfonso Signorini stesso.

Nella serata di ieri, infatti, al momento delle nomination Alfonso ha deciso di dare l’ultimo e definitivo avvertimento alla principessa che o cambierà o sarà costretta ad andarsene. Infatti Lulù non è riuscita nuovamente a fare il nome di un concorrente da mandare in nomination. Inoltre non è la prima volta che l’etiope è protagonista di un episodio del genere, con Signorini che stavolta però non c’è stato. Andiamo quindi a vedere il rimprovero del conduttore di Canale 5.

GF Vip 6, Alfonso Signorini contro Lulù: “Se continui a fare così esci dalla casa”

Questa volta Lulù Selassiè si è resa protagonista di un’altra nomination fatta a caso. Infatti forse per mancanza di tempo la principessa etiope ha voluto fare il nome di Manila Nazzaro, non giustificando la scelta al presentatore. Infatti Signorini è andato su tutte le furie dopo che Lulù non è riuscita a giustificare la sua nomination affermando: “Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare“. La risposta del presentatore non si è fatta attendere.

Infatti stavolta Signorini ha sbottato affermando: “Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination“. La concorrente a cercato di difendersi affermando che voleva nominare uno degli immuni. Ma questa affermazione ha peggiorato la sua posizione, con Signorini che le ha ricordato che sono i concorrenti stessi a scegliere gli immuni. Adesso quindi Lulù dovrà darsi una svegliata per evitare che venga eliminata dal programma dal conduttore stesso.