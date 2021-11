Francesca Cipriani, si avvicina il matrimonio: Barbara D’Urso ‘provoca’ il fidanzato. La coppia si è unita ancor di più dopo un momento difficile

L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata piuttosto scoppiettante, soprattutto quando la protagonista (indiretta) è diventata Francesca Cipriani. Come ogni venerdì, infatti, il programma di Barbara D’Urso ha dedicato la parte finale ad un approfondimento del Grande Fratello Vip, con le anticipazioni in vista della diretta di Alfonso Signorini in prima serata.

Tra i concorrenti della sesta edizione del reality Mediaset più seguito, la Cipriani è una delle più apprezzate dal pubblico. La showgirl è stata protagonista lunedì scorso della proposta di matrimonio fattele in diretta dal compagno Alessandro Rossi. Un momento davvero romantico, che ha emozionato non solo la diretta interessata ma anche gli altri coinquilini.

Parlando di questo Barbara D’Urso ha voluto stuzzicare il fidanzato facendogli una battuta scherzosa: “Ma sei davvero sicuro di voler sposare la nostra Francescona?”. Il trentenne di Cesenatico, ospite della puntata di Pomeriggio Cinque, ha risposto sorridendo: “E’ la donna della mia vita!”.

Francesca Cipriani, si avvicina il matrimonio: il siparietto tra Barbara D’Urso e il fidanzato a ‘Pomeriggio Cinque’

Nel corso del programma l’imprenditore ha raccontato un momento davvero speciale, che ha unito la coppia ancor di più.

“Le ho dato l’anello di fidanzamento in un momento particolare. Un momento che ci ha legato maggiormente. Lei era in ospedale e lì le ho chiesto ufficialmente di fidanzarci”.

Alessandro Rossi ha colto la palla al balzo per invitare tutti i componenti dello staff di Pomeriggio Cinque, oltre a Barbara D’Urso, al loro matrimonio. La data però non è stata ancora fissata ufficialmente. Le ultime indiscrezioni parlano di nozze subito dopo la fine del reality. Sicuramente non prima dell’inizio del 2022. Staremo a vedere…