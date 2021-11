Charlene di Monaco, di nuovo via da casa: il mistero si infittisce

Intanto, come dicevamo, il gossip non si è pacato e nonostante le numerose dichiarazioni rilasciate sia in passato dalla principessa che ultimamente da suo marito, ancora c’è chi sostiene che dietro a questi presunti malumori di Charlene ci sia la fine del suo matrimonio.

La principessa Charlene di Monaco , dopo il lunghissimo esilio in Sudafrica, è rientrata nel Principato ma il gossip continua a vederla al centro dell’attenzione. L’ex nuotatrice attualmente sarebbe ricoverata presso un centro di riabilitazione fuori Monaco a causa delle sue condizioni. Il principe Alberto circa una settimana fa aveva fatto sapere che Charlene non è ancora in grado di occuparsi dei doveri reali o familiari: “E’ esausta fisicamente e moralmente”.

Ciò che sembra chiaro è che l’ex nuotatrice sia rimasta a lungo nel suo Paese natale. Difatti Charlene è volta in Sudafrica il 18 maggio per per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti, ma il suo rientro nel Principato è avvenuto giusto in tempo per la Festa Nazionale: l’8 novembre. La principessa nel corso di questi mesi, in seguito ad un’operazione alla bocca, ha contratto un’infezione alle vie respiratorie che non le ha consentito di tornare a casa. Ma i pettegolezzi hanno subito lasciato presagire ad un esilio per stare lontana da suo marito Alberto.