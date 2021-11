Calciomercato Juventus, Chiesa via: pronta un’offerta pazzesca! Difficilmente i bianconeri potranno resistere ad una cifra simile

Nel giorno del ritorno in campo della Juventus contro l’Atalanta di Gasperini, due notizie sconvolgono il mondo bianconero. La prima riguarda l’indagine per falso in bilancio, con tanto di visita della Guardia di Finanza in sede, per Agnelli, Nedved e Paratici. La grana delle plusvalenze gonfiate rischia di esplodere definitivamente e, secondo l’accusa, avrebbe fruttato circa 40 milioni “fittizi” nelle casse bianconere. La seconda è invece di carattere tecnico e si riferisce al serio rischio di perdere uno dei gioielli della proprio rosa: Federico Chiesa.

L’attaccante esterno della Nazionale è arrivato a Torino nell’estate del 2019, con una formula simile a quella utilizzata con il Sassuolo per Locatelli. Alla Fiorentina sono andati 10 milioni subito e gli altri 40 con un riscatto da versare la prossima estate. Tutto questo se i bianconeri centreranno la qualificazione alla Champions League, perchè altrimenti il club di Commisso potrà riaccogliere il calciatore in Toscana.

Calciomercato Juventus, Chiesa via: il Chelsea mette sul piatto 100 milioni

Il problema ora in casa bianconera non è tanto l’accordo con la Fiorentina ma quello che potrebbe trovare a breve Chiesa con il Chelsea. Il club inglese, vincitore dell’ultima Champions e attuale capolista in Premier League, starebbe facendo sul serio per accaparrarsi l’ala della Nazionale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues sarebbero pronti a sborsare la cifra di 84 milioni di sterline (poco meno di 100 milioni di euro) per portarlo a Londra. Lo stipendio per il ragazzo verrebbe quasi raddoppiato e a quel punto resistere sarebbe impossibile. I soldi diventerebbero utili per lanciare l’assalto a Dusan Vlahovic e ad un esterno d’attacco. Purtroppo l’eventuale riuscita della trattativa certificherebbe altresì la partenza di un altro campione dalla nostra Serie A, sempre più povera rispetto ai competitor, inglesi su tutti. Allegri spera sia solo un brutto sogno, i tifosi trattengono il fiato.