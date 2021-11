Antonella Clerici, che batosta: cattive notizie per la conduttrice

Antonella Clerici ritorna al timone di The Voice Senior, in onda fino al 21 gennaio, ma viene sconfitta in termini di share: i dettagli

Grade batosta per Antonella Clerici. Questa mattina, dopo il filone di grandi successi, i dati sugli ascolti registrati nella serata di ieri venerdì 26 novembre 2021, non hanno portato buone notizie per la conduttrice originaria di Legnano. La Clerici è tornata al timone di The Voice Senior su Rai Uno ma con la prima puntata ha portato a casa uno share inferiore rispetto ad Alfonso Signorini: 18.6% di share con 3.645.000 telespettatori

Al contrario Signorini, al timone del GF Vip 6 su Canale Cinque ha registrato uno share del 19.3%. Nonostante ciò, è stato inferiore il numero dei telespettatori incollati davanti al video: 2.915.000. Dunque, la 22esima puntata del reality di Mediaset ha visto trionfare Alfonso Signorini in termini di share. Ma veniamo adesso alle altre reti ed alle preferenze espresse dal pubblico.

Antonella Clerici battuta da Alfonso Signorini: al timone di The Voice Senior ha registrato uno share inferiore

Seppure abbia catturato l’attenzione di un numero maggiore di telespettatori rispetto ad Alfonso Signorini, la Clerici ha perso in termini di share. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive: tutte le preferenze del pubblico nella serata di venerdì 26 novembre 2021.

Su Italia 1 Le Iene Show hanno raccolto l’attenzione di 1.007.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete 4 Quarto Grado ha interessato 905.000 spettatori con il 5.2% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato l’attenzione di 1.169.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Rai Due The Good Doctor è stato visto da 1.141.000 telespettatori e il 4.8% di share. A seguire The Resident ha catturato l’attenzione di 789.000 spettatori pari al 4% di share.

Su La7 Propaganda Live ha raccolto 792.000 telespettatori e il 4.7% di share. Rai Tre ha proposto Afghanistan: 20 Anni Dopo conquistando l’attenzione di 682.000 spettatori e il 3.2% di share. Infine su TV8 Petra ha tenuto incollati davanti al video 298.000 spettatori pari all’1.7% di share.