Le anticipazioni de Il paradiso delle signore vedono Salvatore venire a conoscenza di un segreto indicibile: la sua reazione sarà fuori controllo. Nasceranno anche altre due coppie: oltre a Tina e Vittorio, ci sarà un tradimento.

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore, in onda fino al 3 dicembre, rivelano che due uomini saranno al centro di molti intrecci. Salvatore farà scivolare la famiglia Amato in una profonda crisi: dopo aver ascoltato una conversazione fra Don Saverio ed Armando, correrà subito da Tina a chiedere spiegazioni.

Le paure di Salvatore troveranno purtroppo conferma. Fra sua madre ed il capo magazziniere sembrerebbe proprio esserci del tenero, e Tina li avrebbe visti addirittura scambiarsi un bacio. Poco importa se la donna aveva deciso di chiudere con il suo amante: Salvatore diventerà ingestibile, e se ne andrà all’improvviso di casa.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: il debutto di Flora

Gli affari de Il paradiso delle signore vanno a gonfie vele: le anticipazioni delle puntate rivelano anche che per Flora ci sarà l’occasione della sua prima sfilata. Per lei, ci sarà addirittura una standing ovation, con i presenti entusiasti delle sue creazioni. Nel frattempo, Umberto Guarnieri si troverà a combattere con l’attrazione per la figlia di Ravasi.

La situazione si evolverà in maniera del tutto inaspettata, gettando Umberto fra le braccia di sua cognata Adelaide. Fra di loro inizierà una nuova relazione, e la cognata diventerà anche l’amante. Cupido sembra aver fatto scoccare le sue frecce anche per Stefania ed Ezio: lei, infatti, sembrerebbe intenzionata a trasferirsi da lui.