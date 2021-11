È emerso un documento, che forse avrebbe potuto cambiare il corso della vita di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici morto a causa di una leucemia fulminante. Ecco quali sintomi aveva manifestato qualche giorno prima del suo malore.

È stato ormai fugato ogni dubbio che Michele Merlo potesse essere salvato al suo arrivo al pronto soccorso, quando morì a causa di un’emorragia celebrale provocata da una leucemia fulminante. Ci sarebbe però un documento che, se preso sul serio, avrebbe forse potuto cambiare il corso della vita dell’ex cantante di Amici, morto ad inizio luglio 2021.

Michele Merlo, infatti, avrebbe provato a contattare durante il lockdown il proprio medico di famiglia, situato nei pressi di Rosà, la cittadina in provincia di Vicenza di cui è originario. Alla sua richiesta di conforto riguardo alcuni sintomi, si è visto rispondere semplicemente che quello non era il canale dedicato a quel tipo di segnalazioni.

Michele Merlo, i sintomi prima dell’emorragia celebrale

Qualche giorno prima di sentirsi male, Michele Merlo aveva visto comparire un grosso e preoccupante livido sulla coscia. Questo è quanto rivela Il Resto del Carlino, che è entrato in possesso dell’e-mail inviata dall’ex cantante di Amici al suo studio medico alle 11:59 del 26 maggio 2021. Dare maggiore rilevanza a questo messaggio avrebbe cambiato tutto?

Nella risposta ricevuta da Michele Merlo alle sue segnalazioni, infatti, si può leggere: “Buongiorno, l’utilizzo della mail è valido solamente per la terapia cronica. Per qualsiasi altro motivo, deve chiamare la segreteria. Inoltre, le chiediamo gentilmente di non inviare foto“. Michele Merlo, dopo questa risposta, non ha più indagato i suoi sintomi.

Ecco un messaggio molto profondo lanciato da Michele Merlo sui social media, dove ha rivelato di soffrire di ansia: