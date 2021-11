WhatsApp, arriva l’attesissima funzione: milioni di utenti in visibilio

Arriva su WhatsApp una delle funzione più attese dagli utenti. A breve il nuovo aggiornamento dell’applicazione che permetterà maggiore personalizzazione.

WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Infatti sono oltre 2 miliardi gli utenti attivi all’interno del servizio di Meta. A breve un nuovo aggiornamento rivoluzionerà l’app e permetterà agli utenti una maggiore personalizzazione. Sono in arrivo su WhatsApp gli sticker personalizzati. Infatti ad oggi gli “adesivi” da usare in chat dovevano essere realizzati attraverso l’utilizzo di altre app, ma a breve questa funzione diventerà interna.

Questo significa che a breve gli utenti potranno creare e modificare gli sticker all’interno dell’applicazione stessa. Si potrà quindi aggiungere una scritta o di un altro adesivo sino al taglio dell’immagine o all’aggiunta di un emoji. Così l’app sta rafforzando la sua posizione di leadership all’interno del colosso social Meta. Al momento l’aggiornamento è disponibile solamente per la versione Web. Ma a breve Meta lo aggiungerà anche per gli smartphone iOS e Android.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix gratis, nel 2021 è ancora possibile? Scoprite come fare

WhatsApp, sarà possibile dettare un messaggio: come fare

Ormai quasi tutte le persone al mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno, con l’applicazione che permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Inoltre il suo utilizzo diventa sempre più essenziale per la vita di tutti i giorni. Gli utenti, ogni giorno, trovano sempre più metodi per semplificare l’uso del colosso di Menlo Park. Ad esempio è spuntato un trucco per scrivere i messaggi di testo dettandoli al sintetizzatore vocale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, incredibile novità sull’abbonamento: utenti pazzi di gioia

Infatti tutta l’utenza per dettare un messaggio scritto può utilizzare il sintetizzatore installato automaticamente all’interno dello smartphone. Basterà quindi dire al cellulare: “Ok Google“. Successivamente poi dovrete aggiungere: “Invia un messaggio WhatsApp a…” ed infine procedere dettando il messaggio da inviare a quella persona. In alternativa potrete utilizzare l’applicazione ‘Voice To Text‘, gratuita sia per App Store che per Play Store.