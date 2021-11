Variante sudafricana, Pregliasco a iNews24: “Temiamo che possa sfuggire al vaccino ed essere più contagiosa”

La comunità scientifica è preoccupata, "perché in poco tempo è diventata il 30% della quota degli isolamenti in quella parte del Paese".

“Ci preoccupa perché in poco tempo è diventata il 30% della quota degli isolamenti in quella parte del Paese”. Ai nostri microfoni Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sulla nuova variante sudafricana.

Professore, cosa si sa finora della B.1.1.529, la nuova variante del virus Sars-CoV-2 identificata in Sud Africa?

“Ci preoccupa perché in poco tempo è diventata il 30% della quota degli isolamenti in quella parte del Paese. È una combinazione di variazioni che già si conoscono ed altre nuove, per un totale di trentadue. È in corso un’indagine che necessiterà ancora di una settimana circa per capire meglio quali sono le caratteristiche”;

La comunità scientifica è preoccupata?

“Il timore ovviamente è che sfugga al vaccino e che possa essere più contagiosa. C’è di buono che la metodologia dell’Rna permette un veloce eventuale aggiornamento della composizione del vaccino: le aziende hanno parlato di cento giorni. L’aspetto positivo è che oggi si è in grado di monitorare le varianti. La paura è che questa variazione possa determinare ulteriori buchi all’orizzonte rispetto all’andamento negativo che c’è in Nord Europa”;

Nel frattempo che questa variante venga studiata, cosa bisogna fare per proteggersi?

“Continuare come stiamo facendo, anzi rafforzare l’attenzione rispetto alla diffusione e cercare aumentare i controlli. In termini precauzionali sono stati già fermati i voli. Dobbiamo andare avanti con i vaccini, perché in ogni caso, anche se non ci aspettiamo che possano perdere completamente l’efficacia, questa variante potrebbe ridurre la quota percentuale”;

In Sud Africa i vaccini scarseggiano, quindi è più facile che si sviluppino varianti. Crede che vada gestita meglio la campagna vaccinale a livello mondiale per garantire a tutti i Paesi meno sviluppati di disporre dei sieri anti-Covid?

“Purtroppo questo è un problema non solo per il Sud Africa ma per il mondo intero. Spero che possa esserci la disponibilità di più vaccini e anche un’organizzazione complessiva per distribuirli. Ci sono delle iniziative, ma non è facile perché in quelle zone c’è sempre diffidenza nella popolazione”;

Si sta dando priorità ai Paesi sviluppati, ma si stanno lasciando indietro quelli in via di sviluppo…

“Certo, è chiaro ed è triste, ma ora ci sono sforzi e iniziative. Non si tratta solo di dare a questi Paesi la ricetta del vaccino, ma anche di avere la capacità tecnica, i materiali e la disponibilità a produrli”;

Qualcuno dice che nei Paesi in via di sviluppo potrebbe essere somministrato Astrazeneca…

“Astrazeneca non è un cattivo vaccino, anche se purtroppo è stato massacrato da una comunicazione sbagliata. Non è una questione di dare i rimasugli”;

È arrivato l’ok dell’Ema per i vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni, si attende il via libera dell’Aifa…

“Credo che sia un elemento positivo e necessario, soprattutto in questo momento. A causa della variante Delta anche nei bimbi il virus non è una passeggiata, e c’è il rischio del long-Covid. I dati sono già confortanti negli Usa che hanno somministrato 2 milioni e mezzo di dosi nei bambini”;

Crede che vadano vaccinati tutti i bambini indistintamente?

“Assolutamente sì. È fondamentale vaccinare tutti e in un secondo momento penseremo a fare i richiami solo ai soggetti fragili. In questo momento ridurre l’impatto sarebbe un vantaggio anche per i bambini, che potranno continuare ad andare a scuola”;

Dal 6 dicembre potrebbe entrare in vigore il Super Green pass…

“Mi sembra un elemento necessario per cercare di non arrivare al lockdown e per trovare un compromesso nella speranza che possa essere sufficiente a salvare il Natale”;

Che Natale sarà?

“Ci sarà un impegno maggiore e un incremento del numero dei casi. Ma, nella gestione complessiva, tutto dipenderà dai vaccini e dal buonsenso”.