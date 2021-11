Incredibile ritorno a Uomini e Donne. Il pubblico è estasiato ma al contempo incredulo per questo dietrofront.

Le sorprese a Uomini e Donne non mancano mai. Molte volte i telespettatori, da quando è nato il programma, hanno assistito a diversi ritorni. Tutti dettati dalla voglia di cercare disperatamente il vero amore o per provare a dimenticare quello vecchio conoscendo nuove persone. Motivi entrambi validi che nel corso degli anni hanno spinto diversi protagonisti a tornare al dating show condotto da Maria De Filippi.

L’ultimo ritorno è quello di Matteo Ranieri. L’ex corteggiatore, oggi tronista del Trono Classico, era stato la scelta della gieffina Sophie Codegoni. Tra loro purtroppo, quel sentimento che sembrava promettere bene è naufragato e con esso la loro storia. Nonostante la delusione, lui ha deciso di riprovarci e a corteggiarlo potrebbe tornare un’altra protagonista di UeD.

Uomini e Donne, incredibile ritorno nel programma: pubblico incredulo

L’altro ritorno nel programma potrebbe essere quello di Eugenia Rigotti. Lei era stata a un passo dall’essere la scelta di Massimiliano Mollicone, tronista della scorsa stagione che nella puntata cool ha deciso di continuare il suo percorso sentimentale al di fuori del programma con Vanessa Spoto.

L’ex corteggiatrice in una nuova intervista sul Magazine del programma dice la sua sulla fine della relazione tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto e apre a un ritorno nel programma. Ora sul trono c’è Matteo Ranieri, e alla domanda se tornerebbe mai a far parte di Uomini e Donne, lei ha risposto così: “Difficile rispondere di getto, soprattutto per una persona riflessiva come me. Non so se mi rimetterei in gioco: il mio non è né un sì né un no”.