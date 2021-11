Uomini e Donne, attacco d’ansia in diretta tv per l’ex tronista: che paura

Un grande spavento per l’ex tronista di Uomini e Donne che in diretta TV è stata presa da un forte attacco d’ansia

Nella puntata di domani, sabato 27 novembre, in onda a Verissimo ci sarà una bella intervista realizzata da Silvia Toffanin all’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella. A svelarlo è stata proprio quest’ultima che ha raccontato che le cose non sono andate per il meglio.

“Non so se domani avrò la forza di vederla perché nonostante fossi entusiasta di conoscere la dolcissima Silvia, purtroppo ho vissuto un’ora davvero difficile”, ha scritto su Instagram l’ex tronista, “mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi. So però che moltissime persone la vedranno e ci tengono a sapere un po’ più nel dettaglio quando sarà. Andrà in onda domani ale 16:30 su Canale 5. Un abbraccio la vostra Terry”.

Uomini e Donne, Teresa Langella e l’appello importante su Instagram

Nei giorni scorsi, Teresa Langella è stata colpita da un importante lutto: è morta la nonna del fidanzato, Andrea Dal Corso. Qualche settimana fa, invece, l’ex tronista napoletana ha voluto fare un importante annuncio sui social: “Fate in modo che quanto io abbia fatto non vada perso, che abbia un senso grande, fatemi sentire che sarete forti e coraggiose più di me, perchè gli abusi non devono indurci al silenzio ma devono essere motivo di forza e solidarietà femminile. Denunciamo perché denunciare è un po’ come rinascere”.