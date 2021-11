Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Nicole a bocca aperta: gesto inaspettato

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere di un clamoroso gesto nei confronti di Andrea Nicole che la lascerà a bocca aperta

Nella puntata di oggi, venerdì 26 novembre, gli autori hanno scelto di chiudere in bellezza e dare ampio spazio al trono classico lasciando perdere, almeno per il momento, lo scontro tra Marcello Messina e Armando Incarnato.

La settimana di Uomini e Donne, infatti, stando alle anticipazioni, si chiuderà con i riflettori puntati su Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole. A partire dalle 14:45, dunque, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a grandi e sorprendenti novità nel parterre del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro presenta la madre ad Andrea Nicole

Il corteggiatore di Andrea Nicole, Alessandro, ha deciso di fare un passo importante nei confronti della tronista presentandole la madre dopo essere scattato il bacio, in esterna, tra i due. Tuttavia, Alessandro non è stato l’unico cui la Nicole ha aperto le porte: in settimana, infatti, c’è stato anche un bacio con Ciprian.

A tenere banco c’è anche la situazione che riguarda Roberta Ilaria Giusti che, nell’ultima puntata in cui è stato mostrato il trono classico, è stata al centro di un doppio bacio: uno per Luca e l’altro per Samuele. Tuttavia, la tronista ha perso entrambi: Luca non si è presentato in esterna, Samuele avrebbe addirittura lasciato lo studio. È proprio il caso di dirlo: “Chi troppo vuole, nulla stringe”.