Senatrice, alla fine la commissione di Montecitorio ieri ha respinto la sospensiva con cui era stato permesso alla deputata Cunial di entrare in Aula senza dover esibire il Green pass. Come commenta la vicenda?

“Mi pare evidente che, purtroppo, la deriva autoritaria in corso non si arresti e quindi dovremo trovare il modo di fermarla con altri sistemi perché imporre un condizionamento, o un limite, al mandato parlamentare è una cosa gravissima che supera i confini che la Costituzione ha fissato”

Quali sarebbero questi modi che auspica per fermare quella che lei definisce una deriva?

“Intanto si può valutare un ricorso alla Corte Costituzionale, e poi sicuramente la disobbedienza civile dei cittadini può fare il resto”

Sta invitando i cittadini a non esibire il Green Pass ed eludere i controlli?

“Se è per questo io andrei anche oltre, perché ritengo che in assenza di dati non si possa portare avanti una campagna vaccinale utilizzando questi metodi e questa violenza sulle persone. Siamo ancora in uno stato diritto e questi altro non sono che degli abusi incostituzionali”

Le critiche alla campagna vaccinale

Quindi si oppone anche alla campagna vaccinale?

“Certo, perché non si fonda su alcun dato scientifico che possa confermare il rapporto rischi/benefici di questi prodotti a vantaggio dei benefici. Tutto ciò non può in alcun modo determinare la rottura del patto sociale e continuando così Draghi ci porterà ad una guerra civile”

Le sue sono parole abbastanza forti, non crede?

“Capisco che possano sembrare parole pesanti, ma d’altronde lo sono anche le misure messe in campo, che sono a dir poco sproporzionate rispetto ai benefici di questi vaccini che fanno circolare comunque il virus anche con le terze dosi appena fatte. A questo punto mi pare evidente come non ci sia nessuna volontà di uscire da questa emergenza sanitaria, anzi probabilmente devo desumere che questa emergenza venga portata avanti ad arte”

Nel frattempo anche lei insieme ai senatori Paragone, Giarrusso e Martelli avete presentato ricorso a Palazzo Madama per lo stesso motivo dell’onorevole Cunial, può confermarcelo?

“Sì, il ricorso è stato accolto e io e i miei colleghi siamo stati convocati per il 2 dicembre alle 14:30 dalla commissione contenziosa. Difenderemo in quella sede le nostre ragioni. Dopo la delibera si vedrà il da farsi”

Tra pochi giorni invece entrerà in vigore il Super Green Pass, che consentirà la concessione del certificato verde solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid, escludendo dunque chi si sottopone solo al tampone…

“Sì e mi auguro che non venga mai esteso all’Aula, perché altrimenti sarà precluso a me e a tanti altri colleghi l’accesso in parlamento. Io personalmente non ho nessuna intenzione di vaccinarmi con questo prodotto e posso garantire che, qualora dovesse essermi preclusa la possibilità di entrare in Aula, allora ci saranno delle conseguenze e ce la vedremo in Corte costituzionale. Se dovesse accadere, allora sarà il segno che la democrazia è davvero finita”

Non si vaccinerebbe in nessun caso quindi?

“Certo che no, perché sono prodotti sperimentali che sono stati autorizzati solo in via transitoria, e perché non ci sono dei report congrui sul rapporto rischi/benefici. Nessuno può esser tenuto a praticare obbligatoriamente sul proprio corpo una terapia di questo genere, e io di certo non darò a nessuno l’esempio di praticarla su me stessa”

L’estensione del vaccino alla fascia 5-11 anni

Ieri l’Ema ha autorizzato la vaccinazione ai bambini tra 5 e 11 anni, immagino lei non sia d’accordo…

“È una decisione estremamente grave perché prelude a ulteriori strette di questo tipo e penso che di questo passo scoppierà veramente una guerra civile, perché i genitori non sono disposti ad ottemperare a una richiesta del genere”

Quindi lei auspica che i genitori non vaccinino i loro figli?

“Certo, dal momento che i bambini non rischiano nulla con il Covid, allora non c’è alcun motivo che vengano esposti ad un trattamento che invece ha così tante incognite”

Ma i dati ci dicono che oggi, rispetto alle precedenti ondate, anche i bambini corrono il rischio di finire in ospedale e l’età media dei ricoverati si è notevolmente abbassata.

“La cosa non mi stupisce, visto anche quanti soldi danno per ogni ricovero causato dal covid…”

Può spiegarsi meglio?

“È chiaro che tutti questi dati sui pazienti covid sono alterati dai trattamenti economici differenziati rispetto ai ricoverei per altre patologie. È in atto una campagna di promozione di questi prodotti attraverso una strategia del terrore che sta toccando dei livelli eticamente intollerabili e ormai siamo fuori da qualsiasi ragionevolezza e rispetto della vita umana”