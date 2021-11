Rosalinda Cannavò racconta il suo dramma: terribile confessione – FOTO

Nel corso della giornata di ieri Rosalinda Cannavò ha voluto raccontare una terribile esperienza: la confessione spiazza tutti i followers.

Il giorno del 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sono tantissimi i messaggi di sensibilizzazione arrivati per fare luce su fenomeno che purtroppo è in crescita all’interno della penisola. Tra questi c’è anche quello di Rosalinda Cannavò. Infatti la showgirl siciliana ha rivelato che in passato anche lei è stata vittima di violenza. La confessione è arrivata attraverso una stories di Instagram.

Nella storia postata su Instagram, la fidanzata di Andrea Zenga ha confessato: “Anche io purtroppo come tante donne sono stata vittima di una violenza“. L’ex concorrente del GF Vip ha anche ripubblicato una vecchia storia che aveva postato sempre sul social di condivisione foto. Andiamo quindi a vedere l’importante messaggio lanciato dalla Cannavò nella giornata di ieri.

Rosalinda Cannavò choc: “Sono stata vittima di una violenza”

A rompere il silenzio nella giornata di ieri ci ha pensato Rosalinda Cannavò che sul proprio profilo Instagram ha rivelato: “Anni fa postavo questa foto. L’ho scattata quando ancora dovevo uscire pienamente dal vortice in cui spesso ti ripeti che sei tu ad essere stata la causa”. L’attrice siciliana ha poi invitato le donne a non darsi nessuna colpa per le violenze subìte affermando: “Oggi invece mi guardo allo specchio e mi dico che sono una donna fortunata e che da un dolore così grande si rinasce più forti di prima!“.

L’influencer ha poi confessato ai suoi fan una delle sue preoccupazioni: “Ammetto che spesso sono soggetta a pregiudizi denigratori nei miei confronti, purtroppo ancora oggi. Giudizi gratuiti di chi di me conosce poco ma crede di saperne molto“. Proprio parlando degli attacchi che subisce ogni giorno, Rosalida ha concluso consigliando: “Non fatevi buttare giù ma a testa alta vivete la vostra vita con l’onestà e la sincerità che vi contraddistingue“.