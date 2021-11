Nuova variante Covid in Sud Africa: perché la comunità scientifica è preoccupata

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che “vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbawe, Mozambico, Namibia, Eswatini”.

Una nuova variante del virus Sars-CoV-2 è stata identificata in Sud Africa. Presenta numerose mutazioni della proteina Spike ed ha messo in allarme diversi Paesi, causando il crollo dei mercati azionari in Asia e nuove tensioni in Europa.

Al momento è sotto la lente dell’Organizzazione mondiale della sanità, che l’ha annoverata tra le varianti da monitorare. Si chiama B.1.1.529 e anche se sono ancora pochi i dati a disposizione, preoccupa il potenziale aumento della trasmissibilità, oltre che la possibile capacità di eludere gli anticorpi dei vaccini.

22 casi confermati in Sud Africa

Secondo il National Institute of Communicable Diseases (NICD) del Sud Africa, la nuova variante è stata documentata in 22 casi positivi e molti altri sono stati confermati in questi giorni in diversi laboratori del Paese. Quattro casi sarebbero stati trovati in Botswana e uno a Hong Kong in un viaggiatore che tornava dal Sud Africa. Un altro caso è stato registrato in Israele in un cittadino che rientrava dal Malawi. Altri test sono in attesa dei risultati.

La comunità scientifica è al lavoro per completarne in fretta l’identikit. Thomas Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra, sul suo profilo Twitter ha scritto che “l’incredibile numero di mutazioni della proteina Spike suggerisce che questa variante potrebbe destare preoccupazione” per la probabile capacità di sfuggire a molti anticorpi monoclonali conosciuti.I dati disponibili al momento sono ancora pochi e la diffusione della variante sembra ancora limitata e non ci sono prove che sia più trasmissibile di altre o che sia in grado di aggirare la protezione dei vaccini.

Voli bloccati in Italia e Regno Unito, in Germania arriveranno solo i tedeschi

Il Regno Unito vieterà i viaggi da sei Paesi africani per il timore che la variante si diffonda. Il segretario alla Salute Sajid Javid ha dichiarato che saranno sospesi i voli dal Sud Africa, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbawe e Botswana da oggi. Il Giappone e l'India hanno aumentato i controlli, mentre la Germania ha deciso che le compagnie aeree "potranno trasportare solo tedeschi e 14 giorni di quarantena si applicheranno a tutti, compresi i vaccinati".