Meteo, peggiora il maltempo: nubifragi, vento e neve – VIDEO

Continua a peggiorare il maltempo che sta caratterizzando il meteo italiano. Durante questo venerdì avremo nubifragi, vento e neve: i dettagli.

L’ondata di maltempo sta caratterizzando il meteo sulla penisola italiana. Infatti una profonda depressione sta avanzando sul Mediterraneo occidentale alimentata da aria fredda in discesa dal Polo Nord, che nelle ultime ore ha raggiunto il Paese. Per questo motivo le piogge battenti colpiranno la Liguria. Le nevicate appariranno nuovamente a bassa quota, andando ad imbiancare specialmente l’interno ligure ed il basso Piemonte. Inoltre sempre sulla regione ligure soffieranno dei venti di tramontana.

Non andrà meglio per il resto della penisola. Infatti rovesci temporaleschi stanno colpendo anche Toscana, Lazio e Campania, tanto che è scattata l’allerta meteo della Protezione Civile per Roma e Napoli. Massima allerta anche sulla Sicilia dove potrebbero abbattersi dei veri e propri nubifragi. Rischio alluvioni nelle province di Ragusa, Agrigento, Siracusa e Catania. Inoltre in serata sulla penisola irromperà furioso lo Scirocco con raffiche di burrasca ad oltre 100 km/h in particolare sui settori ionici.

Meteo, ancora maltempo in Italia: weekend tra piogge e neve in collina

In queste ore in Italia avremo una vasta circolazione depressionaria che sta condizionando il meteo, favorendo le condizioni di maltempo degli ultimi giorni. Nel weekend la situazione meteorologica non andrà a migliorare, con le piogge che risulteranno insistenti su gran parte del paese. Inoltre nelle prossime ore avremo neve anche sulle quote collinari. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dal mattino piogge e rovesci sparsi per il Triveneto e durante le ore serali avremo diverse precipitazioni sulla Liguria. Mentre invece avremo neve che cadrà sulle vette alpine a partire dai 900-1000 metri. Situazione migliore in Emilia Romagna dove avremo ampie schiarite. Le temperature risulteranno in leggera ripresa, con massime che oscilleranno dai 9 ai 13 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo piogge e locali temporali sulle regioni tirreniche. Quindi le precipitazioni caratterizzeranno la giornata su Lazio e Toscana. Qualche rovescio anche sulle regioni Adriatiche che verrà alternato a schiarite. La neve inizierà ad apparire sul settore centrale a partire dai 1300 metri. Le temperature qui risulteranno in leggero calo, con valori massimi che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge e locali temporali pronti a colpire tra Campania, Puglia, Sardegna e alta Calabria. Mentre invece avremo una situazione più asciutta altrove. Le temperature risulteranno stabili, con valori massimi che oscilleranno dai 15 ai 19 gradi.