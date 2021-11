Mara Venier preoccupa gli italiani: come sta dopo la caduta – VIDEO

Dopo la caduta a Domenica In, Mara Venier su Instagram aggiorna i 2,3mila follower. Come sta oggi: fan più tranquilli

Mancava l’ultimo blocco dell’appuntamento domenicale di Domenica In quando la padrona di casa, Mara Venir, è caduta. Ma a distanza di cinque giorni, l’amatissima conduttrice veneziana è tornata a parlare di quanto accaduto dietro le quinte. Zia Mara nel corso della pubblicità, dopo l’esibizione di Pierpaolo Pretelli, è scivolata provocandosi un trauma distorsivo al piede sinistro ed una contusione alla fronte.

Un episodio che ha preoccupato tutti vista l’espressione dolorante della Venier che , rientrata in studio dopo l’incidente, ha dovuto interrompere la trasmissione con un quarto d’ora d’anticipo. Oggi, su Instagram, zia Mara ha fatto sapere che sta bene: “Amici, mi sono ripresa”. Infine l’amatissima conduttrice ha sottolineando di essere già tornata a lavoro: “Sul set dello spot Telethon Italia. Ci vediamo il 12 dicembre su Rai Uno in prima serata”.

Mara Venier, dopo il terribile incidente non è mancato il sostegno da pare dei fan

Mara Venier ha preoccupato gli italiani a causa dell’incidente avvenuto dietro le quinte a Domenica In. Per la conduttrice questi non sono stati giorni semplici ma poco alla volta il dolore alla caviglia sta passando. Difatti, nel video pubblicato poche ore fa su Instagram, zia Mara appare sorridente.

Non si può dire lo stesso di 4 giorni fa. Dopo la caduta la veneziana aveva pubblicato un post su Instagram dove mostrava l’enorme bernoccolo spuntato sulla fronte: “Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene”. A mostrarle tanta vicinanza anche Pierpaolo Pretelli il quale l’ha incoraggiata e sostenuta: “Sei una roccia, ti voglio bene”.