Il Paradiso delle Signore, che stangata alla Rai: nessuno poteva aspettarselo

Una brutta stanga per la Rai con Il Paradiso delle Signore, nessuno poteva aspettarsi tale destino per la soap amatissima

Come di consueto, ieri giovedì 25 novembre, è andata in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia, l’episodio numero 54 della sesta stagione dell’amatissima soap opera non ha riscosso il successo desiderato: 1.958.000 spettatori pari al 17.5% di share. E se al peggio non c’è mai fine, nella stessa fascia oraria, intorno alle 16:00 Uomini e Donne ha raccolto 2.724.000 spettatori pari al 22.2% di share e l’altro programma di punta di Maria De Filippi, il daytime di Amici 21 ne ha raccolti 1.996.000 pari al 17.8% di share.

Tutti gli ascolti della prima serata di Rai e Mediaset

La 3^ puntata di #UnProfessore INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay

La Rai ha tirato un sospiro di sollievo in prima serata grazie alla fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, Un Professore che, su Rai Uno, ha raccolto una media di 4.625.000 spettatori pari al 22% di share. Su Rai Due, invece, Quelli che… ha intrattenuto 412.000 spettatori con il 2% di share. Numeri quasi simili per Rai Tre che ha raccolto 368.000 spettatori pari all’1.9% di share con Speciale Frontiere.

Per quel che riguarda la prima serata Mediaset, invece, Zelig ha riscosso un gran bel risultato su Canale 5: 3.872.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Italia 1, invece, The Great Wall ha raccolto 1.232.000 spettatori con il 5.4% di share. Per finire, Rete 4 ha convinto 881.000 spettatori con il 5.2% di share, grazie ad una nuova puntata di Diritto e Rovescio.