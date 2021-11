GF Vip 6, Manuel Bortuzzo via dalla casa? Pubblico perplesso

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del GF Vip 6 a dicembre. Il papà Franco non lo esclude: “lo aspettiamo perché dobbiamo lanciare il suo film”

Tra i protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip c’è sicuramente Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore è uno dei candidati alla vittoria ma ecco che, a distanza di circa 4 mesi dalla finale, Bortuzzo senior ha rivelato che Manuel potrebbe decidere di abbandonare il reality prima di Natale.

Raggiunto dal Corriere Veneto, Franco ha spiegato che nella vita del gieffino ci sono delle priorità ben precise: tra queste lo sport. Manuel nasce come atleta ed il nuoto, soprattutto, gli manca moltissimo. “Se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà“, ha raccontato Franco Bortuzzo.

Manuel lascerà il GF Vip 6 a dicembre? Franco Bortuzzo non lo esclude: i suoi progetti futuri

Manuel Bortuzzo presto sarà chiamato a decidere se continuare la sua esperienza nella casa del GF Vip 6 o se lasciare il reality prima di Natale. Stando a quanto dichiarato dal suo papà al Corriere Veneto, nella vita del gieffino ci sono ben altre priorità: “Nuoto e solo nuoto!”. Ma non solo, il giovane 22enne ha tanti progetti in cantiere.

Manuel sarà presto impegnato in un film tratto dal suo libro: Rinascere. Qui la giovane promessa del nuoto ha ripercorso i momenti del tragico incidente, avvenuto nel 2019, e dell’anno in cui ha ricominciato a vivere, subito dopo il coma. Dunque, stando a quanto rivelato da Franco Bortuzzo a Fanpage.it, Manuel potrebbe decidere di lasciare il gioco: “Noi lo aspettiamo perché dobbiamo lanciare il suo film“.

A tal riguardo Franco non ha potuto rilasciare molte informazioni: “La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel ‘Rinascere’. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto”. Questa, però, non sarà la prima volta che la storia di Manuel arriverà al cinema. Già nel 2020 il regista e attore Raoul Bova ha voluto ripercorrere il tragico incidente del 22enne triestino con il docu-film “Ultima gara”.