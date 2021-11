Can Yaman torna in prima serata su Canale 5, svelata la data ufficiale. L’attesa di tutti i fan italiani sta per finire, notizia fantastica

Nelle ultime settimane il nome di Can Yaman è stato gettonatissimo, ma per motivi che con il suo lavoro c’entrano poco. Forse è destino che l’attore turco in Italia sia diviso tra quelli che lo amano per il suo lavoro e quelli che più semplicemente lo amano. E sarà ancora di più così nei prossimi mesi perché finalmente è arrivata la notizia che tutti i suoi fan stavano aspettando.

Come anticipa il sito specializzato Bubinoblog infatti Publitalia ha fatto conoscere ai potenziali inserzionisti i palinsesti di Canale 5 per i primi tre mesi del 2022. E la prima serata del venerdì almeno fino a marzo sarà dedicata alla grande fiction. Compresa ‘Viola come il mare‘, il nuovo progetto di Can Yaman che per la prima volta ha girato in Italia con un cast tutto nostrano.

Accanto a lui, che nella fiction sarà un ispettore della polizia, ci saranno anche Francesca Chillemi e Simona Cavallari. Con la Chillemi, nota per la vittoria a Miss Italia ma anche per altre fiction come ‘Che Dio ci aiuti’, c’è stato subito grande feeling sul set. Ma la riviste di gossip sono andate anche oltre, ipotizzando una frequentazione romana (dove lui in questi mesi sta vivendo) anche oltre le ragioni di copione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo via dalla casa? Pubblico perplesso

Can Yaman torna in prima serata su Canale 5, tutte le novità di inizio 2022

‘Viola come il mare’ almeno secondo le indiscrezioni sarà l’ultima delle tre fiction su Canale 5 da gennaio a marzo al venerdì sera. Prima potremo vedere altri due prodotti inediti: ‘Più forti del destino’ con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e Sergio Rubini. Ma anche ‘Fosca‘ con la coppia formata da Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

I primi tre mesi del 2022 su Canale 5 però saranno anche quelli dei piacevoli ritorni. La domenica sera Paolo Bonolis con ‘Avanti un altro!’, mentre il lunedì Grande Fratello Vip 6 seguito a metà marzo dall’Isola dei Famosi. Al martedì un film prima che torni la Champions League, ma ci sarà anche la Coppa Italia che torna su Mediaset. Al giovedì la seconda puntata settimanale di Grande Fratello Vip e al sabato ‘C’è Posta per Te‘, al via dall’8 gennaio, seguito dal serale di ‘Amici’.