Black Friday Amazon 2021, che offerte per il 26 novembre: prezzi stracciati

Tempo di Black Friday anche per Amazon. Il sito di e-commerce più famoso al mondo straccia i prezzi per questo 26 novembre: le offerte più vantaggiose.

Dopo tante anticipazioni e settimane ricche di sconti speciali è arrivato finalmente il Black Friday di Amazon. Finalmente parte la giornata più ricca di sconti all’interno del sito di e-commerce più famoso al mondo. Rispetto agli altri anni, Amazon ha deciso di lanciare in anticipo tutti gli sconti, salvo poi riproporli nel giorno più amato dai ‘malati di shopping’.

Infatti sul sito troverete tantissimi smartphone, tablet, smartwatch, domotica e smart TV in offerta. Inoltre nella giornata di oggi è partito anche il 20% sui prodotti Warehouse, con il colosso che promette dei veri e propri affari ai suoi utenti. Sono oltre novemila le offerte presenti all’interno del sito, andiamo quindi a vedere gli sconti più allettanti per tutti gli utenti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come scoprire dove si trova un tuo contatto: trucco geniale

Black Friday Amazon, è il giorno più atteso: le migliori offerte sul sito

Sono tantissime le offerte presenti sul sito di e-Commerce. Partiamo dalle cuffie con l’offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe vendute al prezzo di 189,00€ (279,00€ prezzo intero). Sempre per quanto riguarda la Apple, ci sono anche le nuove Apple AirPods Max in vetrina al prezzo di 459,90€. Infine per quanto riguarda il colosso dell’hi-tech troviamo anche Apple Watch Series 6 e 7 venduti a 419,00€.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come visualizzare le foto ricevute in anonimo: che trucco

Offerte anche sui prodotti Oral-B con Oral-B Smart 4 4500 venduto a 49,99€ e Oral-B Pro 3-3900 a 59,99€. In offerta anche Alexa Echo Dot (4ª generazione) a 24,99€. Gli amanti dei computer portatili potranno invece acquistare un HUAWEI MateBook 14 Laptop a 849,00€, mentre il HUAWEI MateBook D 14 è in vetrina a 589,90€. Per chi invece cerca prestazioni elevate potrà acquistare un laptop da gaming come l’HP – Gaming Pavilion 15-ec1000sl al prezzo di 849,99€.

Infine spazio anche agli amanti della Fotografia con la Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale a 679,99€ e Nikon D780 Body Fotocamera a 1899,00€. Queste ovviamente sono solo alcune delle tantissime offerte che il sito di Amazon propone in occasione del Black Friday. PER VISUALIZZARE TUTTE LE OFFERTE -> CLICCA QUI !