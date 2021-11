Anticipazioni Un Posto al Sole, Silvia distrutta: la decisione di Rossella e Michele

Sembrava essere tornato il sereno sulla famiglia Graziani, ma qualcosa è andato per il verso sbagliato. Tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole – come di consueto in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45- fanno sapere che Silvia si troverà emotivamente distrutta di fronte alla sua famiglia: Rossella e Michele prenderanno una decisione drastica insieme.

Tutto ha inizio con Giancarlo che vuole incontrare nuovamente Silvia annunciando la sua volontà di andar via, a meno che lei stessa non si fosse opposta. Silvia è entrata evidentemente in crisi e questo si ripercuote sul suo matrimonio: Michele ci ha messo meno del previsto a capire che qualcosa non andasse e l’ha invitata a riflettere. Rossella scoprirà nuovamente il malumore che aleggia in casa e la sua reazione sarà inaspettata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella chiede a Michele di andare a Milano con lei

Rossella Graziani accetterà di andare a fare la specialistica a Milano e chiederà a Michele di andare con lei. Silvia è devastata dall’allontanamento della figlia e di suo marito, non riesce a darsi pace e le emozioni prendono il sopravvento.

Chi resterà, invece, a Napoli è Nunzio che ha tutte le intenzioni di restare accanto a Chiara soprattutto da quando la Polizia la tiene sotto torchio. Era lei alla guida dell’auto?

Nel frattempo, Fabrizio sta vivendo nuove problematiche con il pastificio che Marina cerca di sistemare. Problemi in vista anche per Lara e Roberto Ferri che sembrano essere minacciati da una misteriosa presenza che li perseguita.