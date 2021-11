Un ingresso al cardiopalma provocherà un terremoto nella casa del GF Vip 6. Le anticipazioni della puntata di stasera.

Oggi, venerdì 26 novembre, andrà in onda l’ultima puntata della settimana del GF Vip 6. Come al solito saranno tantissime le sorprese che Alfonso Signorini ha in serbo per i concorrenti. Ad alcuni verrà chiesto di ricordare alcuni passi importanti della propria vita, mentre ad altri potrebbe essere chiesto un confronto per provare a capire se quanto accaduto negli ultimi giorni possa aver lasciato delle scorie negli animi dei vipponi.

Sorprese su sorprese a cui vanno ad aggiungersi anche colpi di scena clamorosi. Difatti, secondo le ultime anticipazioni nella casa farà il suo ingresso Delia Duran la quale non ne può più di vedere il suo uomo lasciarsi andare in tenere effusioni con Soleil Sorge.

Anticipazioni GF Vip 6, terremoto nella casa: ingresso al cardiopalma

Una puntata al cardiopalma quella di stasera dove Alfonso Signorini e le due bellissime opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, commenteranno le vicende dei gieffini. Nello specifico farà tanto parlare l’ingresso di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, dopo aver messo in guardia suo marito solo qualche settimana fa, è pronta a tornare all’attacco munita di un’ascia da guerra. Il loro matrimonio è destinato a chiudersi precocemente oppure troveranno il modo per fare pace? Queste e altre mille domande frullano nella testa dei telespettatori che attendono con ansia l’inizio della puntata.