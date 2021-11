Amici, proposta bollente di Rocco Siffredi a ex protagonista: da non credere!

Il divo dei film a luci rosse ha avanzato una proposta bollente a un ex protagonista di Amici.

Arisa ha avuto un cambiamento radicale non solo nel suo aspetto, ma anche nella sua autostima. Dopo la rottura con il suo ex, Andrea Di Carlo, la ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha ammortizzato il dolore della fine della love story concentrandosi solo sulla sua felicità.

Mossa azzeccata e riuscita. La cantante, oggi protagonista a Ballando con le stelle, ha acquisito tanta sicurezza in se stessa; quell’autostima che in questi ultimi anni era venuta meno. Sui social l’artista conferma quanto appena scritto a gran voce: “Mi sento bella e attraente come mai prima d’ora”. La sua femminilità è esplosa e la sua bellezza e sensualità ha fatto breccia in Rocco Siffredi.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, nonché re del cinema a luci rosse non ha dubbi che, dopo Ballando con le Stelle, la cantante sarebbe pronta a lanciarsi anche come attrice porno, e sarebbe perfetta in questa ruolo. “Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Le donne cambiano e cambiano anche con l’età. Diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche artisticamente”.