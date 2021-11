Amici 21, è tutto finito: l’annuncio sul web spiazza i telespettatori

E’ veramente finita per Silvia Cesena, allieva di Amici 21. Lasciata dal fidanzato con un messaggio pubblicato su Instagram

Dopo aver ottenuto un banco ad Amici 21, Silvia Cesena (in arte Sissi) è stata lasciata dal suo fidanzato. Sul web è apparso il messaggio di addio alla giovane cantante approdata nella scuola di Maria De Filippi tra le fila di Lorella Cuccarini.

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita“. Si apre così il lungo messaggio pubblicato dall’ex di Sissi nelle Insta Stories. Inoltre il ragazzo ha esplicitamente chiesto alle fanpage della giovane cantante di non seguire più il suo account.

Amici 21, Silvia Cesena e l’addio al fidanzato: è finita per davvero

Silvia Cesena, nuova allieva di canto ad Amici 21, è stata lasciata dal fidanzato. Il messaggio diffuso sul web ha sorpreso i fans della ragazza soprattutto perché in pochi sapevano di questa relazione. Attraverso le Insta Stories il ragazzo ha annunciato la fine della loro storia chiedendo ad amici e conoscenti di non parlarne e di non inviargli nulla che riguardi Sissi: “Nel rispetto della mia stabilità mentale”.

Quanto al motivo della rottura non è trapelato nulla ma alla base di tutto potrebbe esserci la simpatia che Sissi avrebbe per un altro concorrente di Amici: Dario Schirone. Sul web c’è già chi sostiene che presto nel talent di Canale Cinque vedremo nascere una nuova storia d’amore. Non ci resta che attendere per scoprire come andranno a finire le cose per la talentuosa allieva di canto, Silvia Cesena.