Amici 21, insultato per i voti ai ragazzi: la reazione del professionista – FOTO

Un episodio spiacevole che ha visto vittima uno dei volti noti di Amici 21 dopo aver dato dei voti ai ragazzi che si sono esibiti nella categoria danza

Nel daytime di ieri, giovedì 25 novembre, i ballerini di Amici 21 sono stati chiamati ad una sfida. A giudicare le loro coreografie c’è stato un volto noto del talent show di Maria De Filippi che si è fatto spazio, negli anni, tra le fila del programma: Marcello Sacchetta.

Il compito assegnato era quello di “ballare un’emozione”, qualsiasi essa fosse e, ad ognuno di loro, è stato assegnato un brano su cui esibirsi. L’unico ad essere stato escluso dalla sfida è Mattia che è fermo ai box per un provvedimento preso dal suo insegnante Raimondo Todaro.

Quando Marcello Sacchetta si è trovato di fronte alle coreografie dei ragazzi, è stato molto stretto di voti. Di seguito la classifica:

Dario – 6 Serena – 5+ Guido – 5 Christian – 4 Carola – 3

Amici 21, Marcello Sacchetta sotto attacco per i voti dati

A seguito dell’esito della sfida, oltre ai malumori tra i ragazzi, si sono scatenati quelli sul web che sono stati molto severi nei confronti del maestro. Per questo motivo, Marcello Sacchetta si è trovato a dover dare delle spiegazioni tramite il suo profilo Instagram: “Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa”.

Nonostante la spiegazione piuttosto eloquente da parte del maestro, ancora c’è qualche fan della trasmissione che non si dice d’accordo con l’ex volto noto del talent show di Maria De Filippi.