Amici 21 anticipazioni: clamorose eliminazioni ed inaspettato bacio proprio tra loro due!

Una nuova puntata di Amici 21 è alle porte: questo weekend ci saranno nuove emozioni. Ecco tutte le anticipazioni

Simone e Andrea hanno avuto vita breve all’interno del talent show: eliminati entrambi. Nella puntata di domenica 28 novembre -registrata mercoledì 24- ci sarà una nuova puntata di Amici 21 dalle 13:55 su Canale 5.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, protagonista lascia tutto: fortissimo scontro e addio al programma



NON PERDERTI > > > Gemma Galgani dice basta: il messaggio è davvero toccante – FOTO

La puntata si apre proprio con la sfida che dovrà affrontare Andrea. Quest’ultimo, nella scorsa puntata, ha fatto scena muta per ben tre volte di fronte ai professori per la troppa ansia e Rudy Zerbi ha deciso che probabilmente c’è qualcuno che merita di più il posto nella scuola. Questa persona c’è ed è Elena -inizialmente sfidante di Tommaso- che al professore è piaciuta tanto ed ha vinto la sfida.

La seconda sfida, invece, ha visto protagonista Simone. Anche in questo caso, è stato Rudy Zerbi ha decidere di metterlo alla prova contro Aisha che ha fatto fuori il cantante siciliano.

LEGGI ANCHE > > > Star di The Voice rivela a tutti il suo dramma: “Ho abortito”

Amici 21, scatta il bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Durante la rumba finalmente ballata tra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, è arrivato un bacio tra la maestra Celentano ed il docente di latino. Questo soltanto dopo aver, come al solito, discusso in puntata. La maestra di classico è stata al centro di una discussione con Veronica Peparini: quest’ultima non voleva che entrasse una ballerina proposta dalla maestra, ma che, alla fine, grazie all’approvazione di Todaro, Cuccarini, Pettinelli e Rudy Zerbi ha fatto il suo ingresso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara D’Urso, un’altra mazzata: il pubblico non ci può credere

A giudicare la prova cover, questa puntata, è stata Giulia Michelin che ha così posizionato i ragazzi:

1. Nicol, Sissi, Luigi

2. Albe

3. LDA

4. REA

5. Alex

6. Tommaso

LDA ha spodestato Carola dalla Oreo Challenge vincendo e cantando la canzone che gli aveva assegnato Anna Pettinelli. A tornare in studio c’è un ex allievo: Tancredi.