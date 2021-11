Un anno senza Maradona: Napoli inaugura la statua del “Dios”

"Maradona è del popolo. È di tutti noi." Pochi sportivi, nella storia, hanno saputo creare un rapporto così profondo col proprio pubblico. Diego Armando Maradona era uno di questi. Il "Dios" del calcio è stato omaggiato nella sua città d'adozione, Napoli, con la statua scolpita da Domenico Sepe, inaugurata oggi di fronte allo stadio che porta il nome del "Pibe De Oro". Un centinaio di tifosi hanno sfidato l'incessante pioggia per rendere omaggio al proprio idolo, contestando la presenza di una grata in ferro tra loro e la statua bronzea. Presenti anche molti ex compagni di squadra di Maradona, tra cui Bruno Giordano e Alessandro Renica. Il quale, evidentemente commosso, dice: "Se Maradona avesse avuto un ruolo nel Napoli non sarebbe morto da solo, come è successo."