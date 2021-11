Star di The Voice rivela a tutti il suo dramma: “Ho abortito”

Una delle star di The Voice ha rivelato il suo dramma personale ai seguaci. Infatti la cantante avrebbe abortito: l’annuncio gela tutti.

Tra le star internazionali che hanno partecipato a The Voice troviamo Jessie J. La cantante britannica ha infatti partecipato all’edizione ‘Australia‘, ‘UK‘ e ‘Kids Uk‘. La pop star internazionale prima di salire sul palco per un concerto a Los Angeles ha annunciato ai suoi fan di aver abortito. Infatti i medici le hanno comunicato che il cuore del suo bambino non batteva più. Nonostante la triste notizia, la cantante è comunque salita sul palco.

La cantante nella giornata di ieri scherzava con un amico, chiedendo come avesse fatto a superare il concerto senza dire ai fan le sue condizioni. Sfortunatamente però al mattino stesso un dottore l’ha chiamata per comunicarle l’assenza del battito cardiaco del feto. Inoltre Jessie J ha poi continuato il suo sfogo dichiarando: “Quello che so è che voglio cantare stasera. Non perché sto evitando il dolore, ma perché so che cantare stasera mi aiuterà. Ho fatto due spettacoli in due anni e la mia anima ne ha bisogno“.

The Voice, Jessie J comunica l’aborto: “Cantare mi aiuterà”

Jessie J reveals that she unfortunately suffered a miscarriage: “I want to be honest and true and not hide what I'm feeling. I deserve that. I want to be as myself as I can be in this moment. Not just for the audience but for myself and my little baby that did it's best.” pic.twitter.com/THRnmHSTcV — Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2021

Nella giornata di ieri Jessie J ha quindi sconvolto i propri followers annunciando l’aborto tramite i propri canali social. Durante il lungo sfogo la cantante ha scritto: “Quando ero giovane ho iniziato a cantare per la gioia, per riempire la mia anima e per me stessa, questo non è mai cambiato e mi servirà per elaborare. Voglio essere onesta e sincera e non nascondere quello che provo. Me lo merito. Voglio essere me stessa con tutti voi. Non solo per il pubblico, ma per me e il mio bambino“.

L’artista britannica ha poi continuando affermando di aver voluto pubblicare il lungo post per evitare di comunicare la notizia sul palco. Inoltre Jessie ha continuato: “Ho deciso di avere un bambino da sola. Perché è tutto ciò che ho sempre voluto e la vita è breve. Rimanere incinta è stato un miracolo e un’esperienza che non dimenticherò mai e so che rivivrò“. La cantante ha poi concluso affermando che è ancora sotto choc e molto triste per quanto accaduto, ma ha promesso ai fan di esserci comunque sul palco.