Simona Ventura, lutto per la celebre conduttrice: “Mancherai tantissimo”

Simona Ventura ha espresso il suo lutto per la morte di una persona a cui teneva molto. A pochi giorni di distanza dalla morte di Giampiero Galeazzi, ecco perchè la conduttrice ha voluto esprimere il suo cordoglio.

Gli ultimi giorni non sono stati molto facili per Simona Ventura. La soubrette, infatti, ha iniziato la sua carriera televisiva occupandosi anche di calcio, dove ha fatto l’inviata anche con Gianmpiero Galeazzi. Secondo l’Huffington Post, il Bisteccone, purtroppo, sarebbe deceduto a causa di una malattia neurodegenerativa, il morbo di Parkinson.

La notizia sembrerebbe assurda, dal momento che in gioventù, prima di diventare giornalista sportivo, Galeazzi era un campione di canottaggio. A poca di stanza da questo lutto, Simona Ventura è stata colpita da un altro dolore. Su Twitter ha condiviso il suo cordoglio: “Mi dispiace tantissimo, ci mancherà“.

Simona Ventura, il momento difficile ed il secondo lutto

Anche dal punto di vista privato, Simona Ventura sta attraversando un periodo difficile a causa della malattia del compagno Giovanni Terzi. Lei però non si è mai abbattuta ed è andata avanti, sviluppando il nuovo programma Citofonare Rai 2. Ha inoltre intensificato il suo impegno pubblico nella lotta contro la violenza sulle donne.

Ma per chi ha scritto il messaggio di cordoglio Simona Ventura? Per l’imprenditore Ennio Doris, nato da una famiglia di cultura contadina e diventato l’imprenditore carismatico della finanza italiana. Morto a 82 anni, aveva un patrimonio stimato in 3 miliardi di dollari ed era fra i 20 uomini più ricchi della nostra penisola.

Ecco il Tweet di Simona Ventura: